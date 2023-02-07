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Рабочего Уралвагонзавода оштрафовали на 100 тыс. рублей за реабилитацию нацизма

Происшествия
Рабочего Уралвагонзавода оштрафовали на 100 тыс. рублей за реабилитацию нацизма

Свердловский областной суд вынес приговор рабочему Уралвагонзавода, обвиняемому в реабилитации нацизма. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом СМИ сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, фигурант разместил в социальной сети комментарий с позитивной оценкой преступлений, совершенных фашистской Германией в годы Второй мировой войны. Защита подсудимого уверяет, что тот не имел злого умысла. Адвокат намерен обжаловать решение инстанции. Пока приговор не вступил в законную силу.
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