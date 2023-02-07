Рабочего Уралвагонзавода оштрафовали на 100 тыс. рублей за реабилитацию нацизма

По информации ведомства, фигурант разместил в социальной сети комментарий с позитивной оценкой преступлений, совершенных фашистской Германией в годы Второй мировой войны. Защита подсудимого уверяет, что тот не имел злого умысла. Адвокат намерен обжаловать решение инстанции. Пока приговор не вступил в законную силу.