Рабочего Уралвагонзавода оштрафовали на 100 тыс. рублей за реабилитацию нацизма

Свердловский областной суд вынес приговор рабочему Уралвагонзавода, обвиняемому в реабилитации нацизма. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом СМИ сообщили в региональной прокуратуре.
По информации ведомства, фигурант разместил в социальной сети комментарий с позитивной оценкой преступлений, совершенных фашистской Германией в годы Второй мировой войны. Защита подсудимого уверяет, что тот не имел злого умысла. Адвокат намерен обжаловать решение инстанции. Пока приговор не вступил в законную силу.