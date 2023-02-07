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Глава дипломатии ЕС Боррель признал активную поддержку российских СМИ-иноагентов на Западе

Общество
Глава дипломатии ЕС Боррель признал активную поддержку российских СМИ-иноагентов на Западе

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, как на Западе относятся к российским СМИ-иноагентам.

Такие издания находят поддержку в ЕС. Запад стоит на стороне подобных СМИ. При этом Боррель отказался раскрыть, как именно в ЕС поддерживают российские средства массовой информации, признанные иноагентами. В противном случае им будет оказана «дурная услуга», отметил Боррель.

В прошлом году ЕС ограничил вещание телеканала RT. Под запретом оказалась деятельность RT English, RT France, RT Spanish и RT Germany.
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