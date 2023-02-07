Глава дипломатии ЕС Боррель признал активную поддержку российских СМИ-иноагентов на Западе

Такие издания находят поддержку в ЕС. Запад стоит на стороне подобных СМИ. При этом Боррель отказался раскрыть, как именно в ЕС поддерживают российские средства массовой информации, признанные иноагентами. В противном случае им будет оказана «дурная услуга», отметил Боррель.