Глава дипломатии ЕС Боррель признал активную поддержку российских СМИ-иноагентов на Западе

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, как на Западе относятся к российским СМИ-иноагентам.
Такие издания находят поддержку в ЕС. Запад стоит на стороне подобных СМИ. При этом Боррель отказался раскрыть, как именно в ЕС поддерживают российские средства массовой информации, признанные иноагентами. В противном случае им будет оказана «дурная услуга», отметил Боррель.
В прошлом году ЕС ограничил вещание телеканала RT. Под запретом оказалась деятельность RT English, RT France, RT Spanish и RT Germany.