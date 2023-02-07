Литосферные плиты сдвинулись на три метра из-за землетрясения в Турции

Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу. О последствиях катастрофы рассказал президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.
Специалист предупредил о перемещении Аравийской плиты в юго-западном направлении по отношению к Анатолийской плите. В результате возникло три разлома, причем все это произошло за несколько секунд. Из-за землетрясения на территории Турции литосферные плиты сдвинулись на три метра, пишет газета Corriere della Sera.
Турция также сдвинулась относительно Сирии на пять-шесть метров, добавил геофизик. Специалисты будут располагать более подробными данными после наблюдений спутниками ESA Sentinel и ASI CosmoSkymed.
Находящиеся в Турции путешественники ранее назвали спокойной обстановку в Аланье, Анталье и Стамбуле. Туристы признаются, что им поступает множество вопросов после сокрушительного землетрясения в стране.