Белая медведица Герда родила в Новосибирском зоопарке двух детенышей

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило белая медведица Герда родила двух маленьких медвежат. Об этом проинформировала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации Новосибирска, вице-мэр Анна Терешкова.
Как сообщает «АиФ-Новосибирск», по словам чиновницы, рождение у белой медведицы Герды двух детенышей станет великолепным подарком жителям столицы Сибирского федерального округа в юбилейный год. Кроме того, Терешкова назвала Новосибирский зоопарк лучшим и высоко оценила профессионализм работающих там специалистов.
Белые медведи живут зоопарках разных стран, однако данный вид весьма непрост в содержании и разведении. Случаи, когда у медведиц получается выкормить сразу двух медвежат, фиксируют не часто.