Белая медведица Герда родила в Новосибирском зоопарке двух детенышей

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», по словам чиновницы, рождение у белой медведицы Герды двух детенышей станет великолепным подарком жителям столицы Сибирского федерального округа в юбилейный год. Кроме того, Терешкова назвала Новосибирский зоопарк лучшим и высоко оценила профессионализм работающих там специалистов.