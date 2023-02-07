Игорь Петренко через суд добивается снижения алиментов на сыновей от Климовой

Актер Игорь Петренко через суд добивается снижения алиментов на сыновей Корнея и Матвея, которых ему родила актриса Екатерина Климова.
В прошлом году Петренко погасил большой долг по алиментам Климовой в размере 6 млн рублей. Теперь же актер пытается снизить выплаты, аргументируя в суде рождением еще троих дочерей в браке с Кристиной Бродской. Адвокат Сергей Жорин объяснил, что с многодетного отца могут взыскать 1/2 от всех его доходов.
«У Петренко пятеро детей, соответственно 50% по закону будут делиться поровну между ними — по 10% на каждого. То есть Климовой на двоих детей положено 2/5», — рассказал Жорин изданию «СтарХит».
Он также отметил, что факта рождения других детей недостаточно для суда. Нужно предоставить доказательства, что Петренко действительно материально содержит дочерей. В этом случае Бродская должна подать на взыскание алиментов с актера.