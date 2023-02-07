Игорь Петренко через суд добивается снижения алиментов на сыновей от Климовой

В прошлом году Петренко погасил большой долг по алиментам Климовой в размере 6 млн рублей. Теперь же актер пытается снизить выплаты, аргументируя в суде рождением еще троих дочерей в браке с Кристиной Бродской. Адвокат Сергей Жорин объяснил, что с многодетного отца могут взыскать 1/2 от всех его доходов.