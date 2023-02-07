На лице пострадавшей при поножовщине в Химках пятиклассницы зафиксировали 26 ранений

В Химках между детьми произошел конфликт, который закончился поножовщиной. У пострадавшей девочки десятки ранений на лице, сообщил Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, ученицы пятого класса поссорились и пошли в школьный туалет, чтобы выяснить отношения. Одна из них достала нож и напала на оппонентку. Школьница получила 26 ранений в область лица и не менее 20 порезов на теле.
Затем юная злоумышленница вошла в класс и заявила, что убила одноклассницу. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Она потеряла много крови. Девочку на вертолете вскоре доставят в больницу в Люберцах.