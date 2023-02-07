Россия за 2022 год вдвое нарастила экспорт лососевых видов рыбы в Китай

Экспорт лососевых видов рыбы из России на рынок КНР вырос по итогам 2022 года почти вдвое — до 73 800 тонн по сравнению с результатом 2021 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сведения Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
В денежном выражении объем продаж китайской стороне этого товара увеличился в 2,5 раза — до 249,9 млн долларов. Повысить объем поставок удалось на фоне снижения степени добычи: в 2022 году выловили 271 тыс. тонн лососевых, а в 2021 году — 539 тыс. тонн.
Также РФ нарастила объем поставок краба в Китай на 41%. До февраля 2022 года российская сторона поставляла этих ракообразных в Соединенные Штаты и страны Европы.
В целом торговый оборот России и Китая достиг за минувший год свыше 190 млрд долларов. Это почти на 30% больше, чем годом ранее, передает телеканал «Санкт-Петербург».