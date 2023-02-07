Россия за 2022 год вдвое нарастила экспорт лососевых видов рыбы в Китай

Экспорт лососевых видов рыбы из России на рынок КНР вырос по итогам 2022 года почти вдвое — до 73 800 тонн по сравнению с результатом 2021 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сведения Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).