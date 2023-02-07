Актера из «Тайн следствия» Хайрутдинова задержали с наркотиками еще три недели назад

Актера из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Радмила Хайрутдинова задержали с наркотиками еще три недели назад. Об этом сообщил источник ФАН.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что артиста, игравшего в «Тайнах следствия» полицейского, задержали с марихуаной в Москве. На самом деле это произошло еще 20 января.
Хайрутдинов заказал наркотик у знакомого в баре. Они договорились встретиться в том же заведении вечером 19 января.
Актер купил 8,5 грамма запрещенного вещества, часть употребил прямо в баре, а часть убрал. Артист провел в заведении какое-то время, выпил алкоголь и только в 02:00 ночи поехал домой на такси.
Автомобиль остановили правоохранители, которые обнаружили у Хайрутдинова марихуану. Актер был невменяем и не смог сразу дать показания. При этом на артиста больше подействовало спиртное, чем наркотик.
О деле звезды «Тайн следствия» вспомнили только через год, поскольку истекло время расследования. Следователь отчитался обо всем, что есть по этому делу.
Ранее Хайрутдинов не был замечен в употреблении запрещенных веществ. Он вел театральную школу для детей «Культура» вместе с матерью своей дочери.
Вступительный взнос в школу составляет 5 тысяч рублей. Однако дела у учебного заведения в последнее время идут не очень — люди хотят обучать детей у более знаменитых актеров, поэтому желающих мало.
С матерью дочери Хайрутдинов в браке не состоит, но ребенка актер признал и записал на себя. Мать девочки периодически публикует посты против спецоперации.