Водителей предупредили об ограничении движения на границе с Грузией

На сегодняшний день запрещено движение всех видов транспортных средств на участке Владикавказ — Верхний Ларс в направлении на выезд из России. Также запрещено перемещение машин на участке Транскавказской магистрали от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля.