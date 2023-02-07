Водителей предупредили об ограничении движения на границе с Грузией

Ухудшение погодных условий стало причиной ограничения движения транспорта на границе с Грузией, сообщили в МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.
На сегодняшний день запрещено движение всех видов транспортных средств на участке Владикавказ — Верхний Ларс в направлении на выезд из России. Также запрещено перемещение машин на участке Транскавказской магистрали от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля.
Силами МЧС на обеих дорогах развернут пункт обогрева, где можно погреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства. В районе пункта пропуска Верхний Ларс работают психологи, экипаж Центра медицины катастроф и сотрудники ГИБДД.
Главное управление МЧС рекомендует гражданам, собирающимся пересечь границу, уточнять обстановку. Также спасатели напомнили, что в Северной Осетии сохраняется неблагоприятный прогноз погоды — в горных и предгорных районах ожидается сильный снег.