В Китае отмечают начало первого лунного месяца

Танец огненного дракона — древняя китайская традиция, зародившаяся еще в 13 веке. По легенде, однажды женщина проглотила яйцо этого страшного, но доброго существа и была признана Матерью драконов. Местные жители молились ей, если в их деревнях случались пожары и просили уговорить бога огня не приносить стихию в их края. С тех пор почитание Огненного дракона стало ежегодным ритуалом, сопровождаемым танцами и запуском небесных фонарей.