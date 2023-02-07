В Китае отмечают начало первого лунного месяца

Огнедышащего дракона длиной более 100 метров пронесли по улицам города Лишуй. Местные жители приветствовали шествие и старались подойти как можно ближе, ведь по легенде, дракон приносит удачу и плодородие.
Танец огненного дракона — древняя китайская традиция, зародившаяся еще в 13 веке. По легенде, однажды женщина проглотила яйцо этого страшного, но доброго существа и была признана Матерью драконов. Местные жители молились ей, если в их деревнях случались пожары и просили уговорить бога огня не приносить стихию в их края. С тех пор почитание Огненного дракона стало ежегодным ритуалом, сопровождаемым танцами и запуском небесных фонарей.
«Где бы ни побывал дракон, он всегда приносит удачу. Для меня это представление — знак того, что в этом году будут хорошие погодные условия для выращивания урожая», — уверен местный житель.
Последние несколько лет фестиваль не проводили из-за пандемийных ограничений. Так что появление долгожданного магического существа на улицах города стало для местных жителей прекрасной новостью.
«Я очень обрадовалась и даже прослезилась, когда увидела объявление о том, что в этом году состоится грандиозное представление Банлун», — призналась местная жительница.