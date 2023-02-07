Эксперты дали рекомендации о том, как вернуть деньги за просроченный товар

Если в магазине приобретен просроченный товар, не стоит раньше времени огорчаться и выбрасывать продукты. Эксперты дали несколько рекомендаций, как поступать в подобных случаях.
Следует как можно быстрее обратиться к продавцу магазина, в котором товар был приобретен. Если продавец сам не уполномочен заниматься вопросами возврата, нужно попросит его вызвать старшего продавца или администратора, передает сетевое издание «Выборг ТВ». С собой необходимо иметь удостоверение личности, копию чека, банковскую карту, если оплата производилась ею.
До того, как деньги будут возвращены, не стоит отдавать работникам магазина оригинал чека и товар. Лучше передать копию.
Если магазин отказывается возвращать деньги, нужно написать претензию, обязательно указав свои ФИО, адрес и номер телефона. Если претензию не принимают, следует отправить ее по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Если и это не поможет, следует обратиться в Роспотребнадзор. Нужно описать все этапы общения с продавцом, приложить чек, претензию, почтовую квитанцию. Такую жалобу можно подать лично, по почте или в электронном виде через специальную форму, размещенную на сайте ведомства.