Эксперты дали рекомендации о том, как вернуть деньги за просроченный товар

Следует как можно быстрее обратиться к продавцу магазина, в котором товар был приобретен. Если продавец сам не уполномочен заниматься вопросами возврата, нужно попросит его вызвать старшего продавца или администратора, передает сетевое издание «Выборг ТВ». С собой необходимо иметь удостоверение личности, копию чека, банковскую карту, если оплата производилась ею.