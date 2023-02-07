Депутат Красов рассказал о новых автоматических ежемесячных выплатах героям РФ

С момента присвоения звания героя России или героя Труда автоматически будут назначаться ежемесячные денежные выплаты. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и статью 6-2 Федерального закона «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» рассмотрели в Госдуме в первом чтении.
Первый зампред Комитета по обороне, депутат Госдумы Андрей Красов рассказал корреспонденту ФАН что, согласно действующему законодательству, этой категории граждан или членам их семей, а также членам семей погибших военнослужащих, чтобы получить ежемесячную денежную выплату — нужно было обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования, предоставить заявление и другие необходимые документы.
«На это уходило много времени. Поправки же, внесенные нами, позволят органам, собирающим сведения для президента о лице, которому намерены присвоить звание героя, направить эти документы и в СФР. Тогда с момента присвоения звания, автоматически назначаются и денежные выплаты», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Минтруд меняет правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы.