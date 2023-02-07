Депутат Красов рассказал о новых автоматических ежемесячных выплатах героям РФ

Первый зампред Комитета по обороне, депутат Госдумы Андрей Красов рассказал корреспонденту ФАН что, согласно действующему законодательству, этой категории граждан или членам их семей, а также членам семей погибших военнослужащих, чтобы получить ежемесячную денежную выплату — нужно было обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования, предоставить заявление и другие необходимые документы.