Данилов: поставки Украине американских истребителей F-16 являются вопросом времени

Украинская армия получит в свое распоряжение истребители F-16 американского производства, уверен секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он заявил об этом в интервью телеканалу CNN.
«Это лишь вопрос времени, когда мы получим F-16... Они определенно будут доставлены», — заявил украинский чиновник.
Данилов признал, что ВСУ понесли катастрофические потери в авиации и продолжают нести большой урон от ударов российской армии.
Ранее телеканал «360» рассказал, почему коллективный Запад боится предоставлять свои боевые самолеты украинским националистам.