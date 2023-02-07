Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Данилов: поставки Украине американских истребителей F-16 являются вопросом времени

Армия
Данилов: поставки Украине американских истребителей F-16 являются вопросом времени

Украинская армия получит в свое распоряжение истребители F-16 американского производства, уверен секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он заявил об этом в интервью телеканалу CNN.

«Это лишь вопрос времени, когда мы получим F-16... Они определенно будут доставлены», — заявил украинский чиновник.

Данилов признал, что ВСУ понесли катастрофические потери в авиации и продолжают нести большой урон от ударов российской армии.

Ранее телеканал «360» рассказал, почему коллективный Запад боится предоставлять свои боевые самолеты украинским националистам.
истребители F-16 и F-15 данилов снбо
Военкоры ФАН
Лучшие в аду