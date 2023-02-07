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Пьяный подросток на ВАЗ устроил ДТП с пострадавшими в Каменске-Уральском

Происшествия
Пьяный подросток на ВАЗ устроил ДТП с пострадавшими в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском 17-летний подросток за рулем чужого автомобиля устроил ДТП. Пострадали два человека, в том числе виновник аварии. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Согласно данным ведомства, водитель отечественной легковушки, находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «газелью». Юноша и его 19-летняя пассажирка получили серьезные травмы.

Девушку поместили в реанимационное отделение. Ее состояние оценивают как тяжелое. У молодого человека диагностировали перелом костей таза и правой голени. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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