Доктор Мясников раскрыл главную ошибку россиян при лечении простуды

Ключевую ошибку, которую россияне допускают при борьбе с простудой, назвал врач и телеведущий Александр Мясников.
Специалист обратил внимание, что даже при ОРВИ люди начинают принимать антибиотики. Подобный подход доктор счел недопустимым, о чем рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».
«Это боль врачей: люди принимают антибиотики при вирусных заболеваниях. Это вообще не входит ни в какие ворота», — подчеркнул Мясников.
Антибиотики назначают преимущественно пациентам, страдающим от бактериальных инфекций. Медиков в США даже могут привлечь к ответственности за лечение антибиотиками пациентов с вирусными недугами, добавил врач.
Мясников ранее призвал россиян не пропускать завтраки и разрешил есть утром все подряд. Доктор убежден, что пропуск этого приема пищи чреват набором лишнего веса.