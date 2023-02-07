Эксперт Портанский: пошлина США на алюминий из России в 200% не соответствует правилам ВТО

Возможное повышение США пошлины на российский алюминий до 200% противоречит правилам ВТО, заявил в беседе с «Российской газетой» профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики», ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.
По словам эксперта, принятие столь радикальных мер маловероятно из-за их жесткости и суровости. Это решение сильно дестабилизирует рынок и будет иметь негативные последствия для деятельности очень многих промышленных компаний.
Портанский отметил, что в мире отношение международного бизнес-сообщества к такого рода выпадам негативное. Поскольку данная мера противоречит правилам международной торговли и правилам ВТО, ее можно расценивать, как акт произвола и пренебрежения к этим нормам, констатировал он.