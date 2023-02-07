Эксперт Портанский: пошлина США на алюминий из России в 200% не соответствует правилам ВТО

Портанский отметил, что в мире отношение международного бизнес-сообщества к такого рода выпадам негативное. Поскольку данная мера противоречит правилам международной торговли и правилам ВТО, ее можно расценивать, как акт произвола и пренебрежения к этим нормам, констатировал он.