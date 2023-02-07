Богдан Безпалько: Коррупция на Украине исчезнуть не может, ведь для США она — инструмент управления

Как заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, местным топ-чиновникам запретили летать на вертолетах до конца расследования авиакатастрофы в Броварах. Тем самым украинские власти пожинают плоды коррупционной деятельности своих же предшественников, заявил в беседе с ФАН российский политолог Богдан Безпалько.
По словам министра Клименко, сейчас продолжаются проверки всех вертолетов, которые есть в системе МВД.
«Система безопасности полностью пересмотрена. Вертолеты Airbus 225 сейчас — все на аэродромах, с ними работают специалисты. Этот процесс затянется еще на месяц-два, пока мы не установим, что они безопасны», — сказал Клименко.
Он добавил, что теперь топ-чиновники могут пользоваться только автотранспортом.
«Мы запретили передвигаться руководителям на вертолетах, пока не будет закончено расследование, и мы точно не будем знать причины этой авиакатастрофы», — сообщил Клименко.
Напомним, 18 января в Броварах под Киевом из-за крушения вертолета погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего жертвами аварии стали 16 человек, из них двое детей. Еще 25 человек пострадали, в том числе десять детей.
По предварительным данным экспертизы, причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота. По словам специалистов МЧС Украины, пилот вертолета летел слишком низко в условиях ограниченной видимости и слишком поздно заметил высотный дом. По словам источников в МВД Украины, пилот выбрал такой маршрут «из-за опасений ракетных ударов со стороны Беларуси».
По словам Беспалько, подобные запреты для украинских топ-чиновников — всего лишь имитация борьбы с коррупцией, которая на Украине неистребима.
«Понятно, что сегодня украинская элита пожинает плоды коррупционных закупок, сделанных Киевом в недавнем прошлом. Но это вовсе не означает, что такие меры, равно как и отставки топ-чиновников, хоть как-то уменьшат уровень коррупции в этой стране. Достаточно напомнить, что буквально на днях замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко был с позором отправлен в отставку из-за того, что при его участии куда-то «растворились» более 50-ти внедорожников "Шевроле Тахо", предоставленные Киеву американцами в рамках гуманитарной помощи. Поэтому я убежден — несмотря на все показательные меры, коррупция на Украине будет процветать и дальше. Просто ее бенефициарами будут немного другие люди», — отметил политолог в беседе с ФАН.
При этом он напомнил — лидерам киевского режима по-прежнему необходимо убеждать простых украинцев в том, что «какая-то борьба с коррупцией в стране все же ведется».
«Поэтому подобные шаги киевский режим будет делать и дальше. Хотя, с моей точки зрения, сам по себе запрет топ-чиновникам летать на вертолетах по служебной необходимости, в принципе нерационален. На месте силовиков можно было бы проверить вот эту конкретную закупку вертолетов «Eurocopter Рuma 2», проверить общее состояние вертолетного парка. Или, скажем, обязать украинских чиновников отказываться от закупок геликоптеров, которые себя зарекомендовали в других странах как ненадежные. Мы же помним, что задолго до аварии от тех же Eurocopter Рuma 225 отказались власти Норвегии и Канады, но ведомство Арсена Авакова все равно их закупило… В общем, все эти меры выглядели бы хоть как-то рационально. А просто запрет топ-чиновникам летать по рабочим нуждам выглядит довольно странно», — указал Безпалько.
Аналитик напомнил, что в бытность главой МВД Арсен Аваков приказал купить ненадежные вертолеты, видимо, из-за их низкой цены, и сам часто на них летал, начиная с 2018-го.
«Впрочем, это далеко не самый яркий пример коррупции на Украине. Даже недавний скандал с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам намного более показателен. Недаром он практически привел к отставке министра обороны Украины Алексея Резникова, который сейчас "висит на волоске". Впрочем, даже если снимут Резникова, особой роли для обороноспособности Украины это все равно не сыграет. Что Резников, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов — это "пешки" в руках внешних, западных игроков. Даже сидя на высоких постах, украинские чиновники будут делать то, что им скажут в Вашингтоне и Брюсселе», — указал политолог.
Безпалько сообщил, что тот же Резников на посту главы минобороны долгое время устраивал и Киев, и его западных «партнеров», хотя ранее никакого отношения к военной сфере не имел.
«Резников — юрист и финансист из Львова, и в армейских делах он никогда не разбирался. Но, поскольку в Минобороны Украины все проходит под контролем западных спецслужб, он всех устраивал. Возможно, Резникова действительно заменит Кирилл Буданов, но сейчас говорить об этом рано. В целом, хорошо видно, что США стремятся повысить общую эффективность такого инструмента, как власти Украины. Для этого они могут имитировать борьбу с коррупцией, и даже кое-какую коррупцию на местах реально пресечь. Но дело в том, что коррупция — это для американцев и есть инструмент управления всей элитой Украины. С ее помощью чиновника любого уровня всегда можно «держать на коротком поводке», и заставить подчиняться под угрозой компромата. Именно по этой причине коррупция, как таковая, на Украине исчезнуть не может», — сообщил Безпалько.
Напомним, как сообщила американская The Washington Post, избиратели Республиканской партии США готовы отдать России часть территорий Украины.