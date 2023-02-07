Богдан Безпалько: Коррупция на Украине исчезнуть не может, ведь для США она — инструмент управления

Напомним, 18 января в Броварах под Киевом из-за крушения вертолета погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего жертвами аварии стали 16 человек, из них двое детей. Еще 25 человек пострадали, в том числе десять детей.