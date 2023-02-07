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Житель Омска прострелил руку подростку, который приехал на разборку

Происшествия
Житель Омска прострелил руку подростку, который приехал на разборку

Сотрудники полиции Омска возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Пострадавшим является 17-летний юноша.

Информация о раненом поступила от медиков. Врачи заявили, что подросток получил ранение левого предплечья.

Стражи порядка установили, что потерпевший и его друг пришли домой к знакомому. Там у пострадавшего произошла ссора с 43-летним хозяином, после чего подросток ушел.

Ночью юноша и его знакомый решили приехать к омичу и закончить разбирательство на улице. В ходе выяснения отношений мужчина выстрелил в несовершеннолетнего из травматического пистолета. Оружием он владеет на законном основании.
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