Житель Омска прострелил руку подростку, который приехал на разборку

Сотрудники полиции Омска возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Пострадавшим является 17-летний юноша.
Информация о раненом поступила от медиков. Врачи заявили, что подросток получил ранение левого предплечья.
Стражи порядка установили, что потерпевший и его друг пришли домой к знакомому. Там у пострадавшего произошла ссора с 43-летним хозяином, после чего подросток ушел.
Ночью юноша и его знакомый решили приехать к омичу и закончить разбирательство на улице. В ходе выяснения отношений мужчина выстрелил в несовершеннолетнего из травматического пистолета. Оружием он владеет на законном основании.