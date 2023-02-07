Практически и психологически: топ-5 советов для родителей, как готовить ребенка к ЕГЭ

План — это карта, маршрут, без него не достигнуть цели. По словам собеседника ФАН, чтобы достигнуть высоких результатов в сдаче ЕГЭ, необходимо определить проблемные темы по предмету и прописать, что нужно, чтобы подтянуть знания. Эксперт рекомендует занести темы в план подготовки, а затем вычеркивать их, когда будет достигнуто 100% понимания.