Практически и психологически: топ-5 советов для родителей, как готовить ребенка к ЕГЭ

Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором подготовило новый порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Многие ученики боятся не сдать ЕГЭ, переживают и нервничают из-за предстоящих испытаний. Вместе с академическим директором онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасией Екушевской ФАН выбрал топ-5 советов, которые помогут родителям практически и психологически поддержать ребенка при подготовке к Единому экзамену.
№ 1. Ставьте конкретные цели
В первую очередь специалист отметила, что за внимание выпускника постоянно идет борьба: что-то новое и интересное появилось в интернете, вышел очередной эпизод любимого сериала, друзья позвали в чаты соцсетей.
«В период подготовки к экзамену особенно важно сфокусироваться на желаемом результате и научиться приоритизировать свои дела в течение дня», — отметила собеседник ФАН.
Так, в первую очередь специалист рекомендует ставить цели, причем выполняя ряд условий:
— цель должен придумать ребенок, а не родитель, чтобы достигать ее без скандалов и с высокой мотивацией;
— ребенок действительно должен хотеть достичь цели, поэтому важно связать ее с желаниями и мечтами о будущем;
— цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, подходящей ребенку и имеющей ограниченный срок для ее достижения.
Например, «сдать ЕГЭ по математике» — размытая цель. Конкретная цель: «через два месяца решить пробник ЕГЭ по математике на 90 баллов и справиться со всеми заданиями второй части».
№ 2. Составьте план действий и следите за прогрессом
План — это карта, маршрут, без него не достигнуть цели. По словам собеседника ФАН, чтобы достигнуть высоких результатов в сдаче ЕГЭ, необходимо определить проблемные темы по предмету и прописать, что нужно, чтобы подтянуть знания. Эксперт рекомендует занести темы в план подготовки, а затем вычеркивать их, когда будет достигнуто 100% понимания.
«При обучении английскому мы разделяем на навыки "Аудирование", "Говорение", "Чтение", "Письмо". Каждый из этих навыков разделен на более мелкие практические микронавыки (скиллы) – например, в навыке "Аудирование" есть скилл "слышать цифры в объявлении отправления поезда". Этих скиллов очень много — около 1200. Если ученик хорошо выполнил четыре задания с тегом навыка "Умеет использовать Present Simple", то мы можем сказать, что он усвоил этот скилл. Далее собираем данные по каждому микронавыку и показываем, что ученик усвоил определенный набор умений и прошел путь от А1 до А2, ничего не упустив», — привела пример эксперт.
№ 3. Пишите шпаргалки
Специалист считает, что шпаргалка в кармане — это хорошая психологическая поддержка. Главное — не поддаться на соблазн и не залезть в эти шпаргалки на экзамене. Само наличие такой памятки психологически придает сил. И особенно важно писать шпаргалку от руки, чтобы информация зафиксировалась в памяти.
№ 4. Прорепетируйте сдачу экзамена
ЕГЭ — непростой формат тестирования, и даже хорошее знание предмета само по себе еще не гарантирует высокий балл. Поэтому Анастасия Екушевская рекомендует привыкнуть к логике теста, прорешивая как можно побольше пробных тестовых заданий, чтобы набить руку.
«Закалить нервную систему ребенка поможет участие в олимпиадах и конкурсах. Ограниченное время, сложные вопросы, необходимость сфокусироваться — все это воссоздает атмосферу экзамена. И когда придет пора сдавать ЕГЭ, мозг воспримет эту ситуацию как знакомую, а значит, предсказуемую и совсем не страшную», — добавила эксперт.
№ 5. Не забывайте про отдых и хобби
Стоит помнить, что на ЕГЭ жизнь не заканчивается. Специалист не рекомендует сосредотачивать всю жизнь ребенка только вокруг экзамена — переключение внимания на физическое развитие, спорт и отдых поможет сохранить здоровье, концентрацию и психологическую устойчивость.
«Многие выпускники боятся разочаровать родителей результатами экзамена. Конечно, очень важно получить хорошие баллы, чтобы поступить в университет мечты и добиться успеха в будущем. И все же родителям стоит напоминать ребенку, что они будут любить его даже, если что-то пойдет не так на экзамене», — заключила специалист.
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