Уголовное дело возбуждено в Приморье после нападения бродячих собак на ребенка

Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ (халатность) после того, как на ребенка напала стая бездомных собак.
Как полагают следователи, из-за того, что ответственными должностными лицами не были приняты соответствующие меры и реализованы необходимые мероприятия, три бродячие собаки напали на 14-летнюю девочку около торгового павильона в селе Чугуевка. Одна из собак укусила ребенка за ногу, сообщает ИА PrimaMedia.
Ранее в Чугуевском муниципальном округе был введен режим ЧС из-за участившихся случаев нападения бездомных собак на людей, в том числе детей. Такое решение было принято на заседании штаба комитета по чрезвычайным ситуациям.