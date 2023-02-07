Уголовное дело возбуждено в Приморье после нападения бродячих собак на ребенка

Как полагают следователи, из-за того, что ответственными должностными лицами не были приняты соответствующие меры и реализованы необходимые мероприятия, три бродячие собаки напали на 14-летнюю девочку около торгового павильона в селе Чугуевка. Одна из собак укусила ребенка за ногу, сообщает ИА PrimaMedia.