Звезда «Двух холмов» Никита Кологривый заявил о желании стать новым Александром Петровым

Актер добавил, что судьба Петрова или Данилы Козловского никогда не казалась ему зазорной. По мнению Кологривого, именно такой должна быть судьба хорошего артиста. Сначала он актер, потом может стать продюсером или режиссером, но работать в той же сфере, полагает звезда «Двух холмов».