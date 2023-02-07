Звезда «Двух холмов» Никита Кологривый заявил о желании стать новым Александром Петровым

Звезда сериалов «Два холма» и «Черная весна» Никита Кологривый признался в желании стать новым Александром Петровым. Молодой артист не боится, что его начнут снимать так же часто, как и опытного коллегу.
В прошлом году вышло сразу несколько популярных проектов с Кологривым. Среди них сериалы «Два холма», «Оффлайн», «Жизнь по вызову», «Жиза» и «Черная весна». Журналисты уточнили у актера, не боится ли он стать новым Петровым, которого снимают очень много.
«Не боюсь. Стремлюсь», — заявил Кологривый в интервью Пятому каналу.
Актер добавил, что судьба Петрова или Данилы Козловского никогда не казалась ему зазорной. По мнению Кологривого, именно такой должна быть судьба хорошего артиста. Сначала он актер, потом может стать продюсером или режиссером, но работать в той же сфере, полагает звезда «Двух холмов».
По мнению актера, он уже ступил на эти рельсы. Кологривый считает, что уже может «бодаться» своими ролями с каждым артистом в стране.