Политолог Саймс: Путин разрушил психологическую игру США о «неядерной» России

По словам эксперта, в риторике Соединенных Штатов виднелось неверие в способность российской стороны использовать оружие массового поражения. Из этого следует, что Россию хотят выставить «неядерной» державой. Однако психологическую игру США удалось прекратить при помощи одного выступления российского лидера. Владимир Путин в годовщину победы в Сталинградской битве напомнил американцам, что ответ Москвы на поставки западных танков Киеву не будет ограничиваться одной бронетехникой.