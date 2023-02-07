Политолог Саймс: Путин разрушил психологическую игру США о «неядерной» России

Белый дом пытался навязать Кремлю то, что Россия якобы больше не является ядерной державой, поскольку Москва не может применить свое мощное оружие, однако президент РФ Владимир Путин быстро пресек такие выпады, заявил американский политолог Дмитрий Саймс.
По словам эксперта, в риторике Соединенных Штатов виднелось неверие в способность российской стороны использовать оружие массового поражения. Из этого следует, что Россию хотят выставить «неядерной» державой. Однако психологическую игру США удалось прекратить при помощи одного выступления российского лидера. Владимир Путин в годовщину победы в Сталинградской битве напомнил американцам, что ответ Москвы на поставки западных танков Киеву не будет ограничиваться одной бронетехникой.
«Это полезное напоминание, что у РФ есть арсенал, дающий много возможностей, которые еще не были использованы – причем не только ядерных», — подчеркнул политолог в программе «Большая игра».
Читатели Daily Mail ранее пришли к выводу, что решение президента России Владимира Путина развернуть «Цирконы» может заткнуть НАТО.