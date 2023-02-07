Автор NYT Голдберг посоветовала Байдену не участвовать в президентских выборах в 2024 году

Байден пока не сделал официального заявления относительно участия в президентских выборах. Однако в СМИ распространились сведения о соответствующих планах действующего лидера. Голдберг считает, что конкуренцию Байдену может составить кандидат помоложе. Это губернатор Флориды Рон Де Сантис. Политику сейчас 45 лет.