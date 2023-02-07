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Автор NYT Голдберг посоветовала Байдену не участвовать в президентских выборах в 2024 году

Политика
Автор NYT Голдберг посоветовала Байдену не участвовать в президентских выборах в 2024 году

Президенту США Джо Байдену не следует баллотироваться на второй срок. Об этом заявила автор The New York Times Мишель Голдберг.

Журналистка прокомментировала намерение Байдена выдвинуть кандидатуру на выборы президента страны. Голдберг посоветовала главе государства не участвовать в гонке за кресло лидера США в 2024 году.

«Байден — великий президент. Он выполнил на редкость много предвыборных обещаний. Ему должны отдать должное во вторник. Но он не должен снова баллотироваться», — говорится в статье Голдберг.

Байден пока не сделал официального заявления относительно участия в президентских выборах. Однако в СМИ распространились сведения о соответствующих планах действующего лидера. Голдберг считает, что конкуренцию Байдену может составить кандидат помоложе. Это губернатор Флориды Рон Де Сантис. Политику сейчас 45 лет.
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