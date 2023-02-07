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Ставропольских коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы

Общество
Ставропольских коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы

Мощный ночной снегопад вынудил мэра Ставрополя Ивана Ульянченко принять решение о мобилизации всех коммунальных служб на уборку города.

По словам Ульянченко, все коммунальные службы трудятся в круглосуточном режиме, используется весь парк спецтехники 110 единиц. В уборке снежных завалов участвуют более 150 специалистов, которые за ночь уже применили свыше тысячи тонн песочно-соляной смеси во всех районах города для борьбы с гололедом, сообщает vechorka.ru.

В связи со сложными погодными условиями Ульянченко призвал ставропольцев воздержаться от выезда за город и от оставления на обочинах автотрасс своих автомобилей, так как они сильно затрудняют коммунальным службам уборку снега.
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