Ставропольских коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы

Мощный ночной снегопад вынудил мэра Ставрополя Ивана Ульянченко принять решение о мобилизации всех коммунальных служб на уборку города.
По словам Ульянченко, все коммунальные службы трудятся в круглосуточном режиме, используется весь парк спецтехники 110 единиц. В уборке снежных завалов участвуют более 150 специалистов, которые за ночь уже применили свыше тысячи тонн песочно-соляной смеси во всех районах города для борьбы с гололедом, сообщает vechorka.ru.
В связи со сложными погодными условиями Ульянченко призвал ставропольцев воздержаться от выезда за город и от оставления на обочинах автотрасс своих автомобилей, так как они сильно затрудняют коммунальным службам уборку снега.