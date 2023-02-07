Ставропольских коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы

По словам Ульянченко, все коммунальные службы трудятся в круглосуточном режиме, используется весь парк спецтехники 110 единиц. В уборке снежных завалов участвуют более 150 специалистов, которые за ночь уже применили свыше тысячи тонн песочно-соляной смеси во всех районах города для борьбы с гололедом, сообщает vechorka.ru.