Центральное агентство статистики Египта: импорт из России в 2022 году превысил 3 млрд долларов

Наиболее важной статьей торгового обмена, как и прежде, является пшеница. Ее поставки обошлись североафриканскому государству за указанный период более чем в 1,5 млрд долларов. Далее следуют сырой лесоматериал и продукция из древесины (335 млн долларов) и растительное масло (328 млн). Египет также импортирует из РФ металлопрокат, медную проволоку, химические материалы, газетную бумагу, стальные трубы, корма для скота и автомобили.