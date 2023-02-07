Центральное агентство статистики Египта: импорт из России в 2022 году превысил 3 млрд долларов

Каир, 7 февраля. Общий объем российского импорта в Египте за первые десять месяцев 2022 года достиг 3,098 млрд долларов. Об этом сообщило Центральное агентство общественной мобилизации и статистики АРЕ.
Наиболее важной статьей торгового обмена, как и прежде, является пшеница. Ее поставки обошлись североафриканскому государству за указанный период более чем в 1,5 млрд долларов. Далее следуют сырой лесоматериал и продукция из древесины (335 млн долларов) и растительное масло (328 млн). Египет также импортирует из РФ металлопрокат, медную проволоку, химические материалы, газетную бумагу, стальные трубы, корма для скота и автомобили.
На днях стало известно, что Россия отправила в Египет очередную партию пшеницы объемом 63 тонны. По данным местных госструктур, зерно предназначено для нужд населения южных регионов страны.