Сериал «Декстер» получит приквел и несколько спин-оффов

Компания анонсировала выход сериала «Декстер: Происхождение», который расскажет о юности главного героя. Декстер только закончил колледж и устроился на работу в полицию. Создатели проекта покажут психологический портрет персонажа, который в будущем станет самым известным в мире серийным убийцей.