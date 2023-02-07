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Сериал «Декстер» получит приквел и несколько спин-оффов

Общество
Сериал «Декстер» получит приквел и несколько спин-оффов

Телекомпания Showtime сообщила, что сделает франшизу из сериала «Декстер». Проект получит приквел и несколько спин-оффов.

Компания анонсировала выход сериала «Декстер: Происхождение», который расскажет о юности главного героя. Декстер только закончил колледж и устроился на работу в полицию. Создатели проекта покажут психологический портрет персонажа, который в будущем станет самым известным в мире серийным убийцей.

Также поклонники ждут продолжения сериала «Декстер: Новая кровь». Авторы приняли решение немного изменить второй сезон. Проект расскажет о переезде Гаррисона в Нью-Йорк, сообщает The Hollywood Reporter.
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