Минэкономразвития: уход западных компаний не стал критичным для занятости в России

Решение западных брендов и компаний уйти из России не оказало значительных негативных последствий на рынка труда, заявила в интервью ТАСС замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.
По ее словам, массового выхода людей на биржу труда не произошло. Суммарная занятость компаний, жестко заявивших о прекращении своей деятельности на российском рынке, хоть и большая, но не критичная для экономики страны.
Конечно, где-то ситуация чуть более сложная, и в отдельных отраслях людям приходится уходить в смежные отрасли. Однако западные организации уходят, а на их место приходят российские, констатировала Крючкова.
Так, АвтоВАЗ запустит производство автомобилей на бывшей площадке Nissan в Петербурге во втором полугодии 2023 года. Только в этом году на заводе намерены выпустить до 10 тысяч автомобилей Lada, в том числе седаны и кроссоверы C и D класса, пишет телеканал «Санкт-Петербург».