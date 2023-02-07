Минэкономразвития: уход западных компаний не стал критичным для занятости в России

Так, АвтоВАЗ запустит производство автомобилей на бывшей площадке Nissan в Петербурге во втором полугодии 2023 года. Только в этом году на заводе намерены выпустить до 10 тысяч автомобилей Lada, в том числе седаны и кроссоверы C и D класса, пишет телеканал «Санкт-Петербург».