Леонков объяснил, почему танки НАТО не помогут украинской армии

Западные страны обещают предоставить ВСУ сотни тяжелых танков, однако эта бронированная техника не поможет украинской армии провести контрнаступление и даже удержать нынешние позиции. В этом уверен военный эксперт Алексей Леонков.
Танки стандартов НАТО в составе ВСУ не будут иметь поддержки с воздуха и станут легкими мишенями для ударов российской армии, объяснил аналитик Алексей Леонков в интервью URA.RU.
«Без прикрытия авиации осуществлять это (наступление и оборону. — Прим. ред.) не представляется возможным. А с ней на Украине все очень плохо», — подчеркнул эксперт.
Леонков отметил, что ВС РФ могут поражать западную бронетехнику как в районах боевых действий, так и во время ее прохождения по логистическим маршрутам.
Ранее в минобороны Австрии рассказали о схеме отправки солдат НАТО на Украину, об этом информировал телеканал «360».