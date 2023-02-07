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Леонков объяснил, почему танки НАТО не помогут украинской армии

Армия
Леонков объяснил, почему танки НАТО не помогут украинской армии

Западные страны обещают предоставить ВСУ сотни тяжелых танков, однако эта бронированная техника не поможет украинской армии провести контрнаступление и даже удержать нынешние позиции. В этом уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Танки стандартов НАТО в составе ВСУ не будут иметь поддержки с воздуха и станут легкими мишенями для ударов российской армии, объяснил аналитик Алексей Леонков в интервью URA.RU.

«Без прикрытия авиации осуществлять это (наступление и оборону. — Прим. ред.) не представляется возможным. А с ней на Украине все очень плохо», — подчеркнул эксперт.

Леонков отметил, что ВС РФ могут поражать западную бронетехнику как в районах боевых действий, так и во время ее прохождения по логистическим маршрутам.

Ранее в минобороны Австрии рассказали о схеме отправки солдат НАТО на Украину, об этом информировал телеканал «360».
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