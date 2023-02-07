Количество погибших при мощном землетрясении в Сирии увеличилось до 1509

Число жертв разрушительного землетрясения в Сирии продолжает расти. Согласно последним данным, из-за стихийного бедствия погибли 1509 человек. Соответствующую информацию обнародовала Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Согласно сведениям организации, 3508 граждан получили ранения различной степени тяжести. С пострадавшими работают медики. Известно, что как минимум 4 тыс. семей потеряли свои дома, еще 50 тыс. нуждаются в срочной помощи. Специалисты продолжают поисково-спасательные мероприятия.