Количество погибших при мощном землетрясении в Сирии увеличилось до 1509

Согласно сведениям организации, 3508 граждан получили ранения различной степени тяжести. С пострадавшими работают медики. Известно, что как минимум 4 тыс. семей потеряли свои дома, еще 50 тыс. нуждаются в срочной помощи. Специалисты продолжают поисково-спасательные мероприятия.