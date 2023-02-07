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Депутат Хинштейн несколько дней хранит молчание по инициативе запрета чиновникам шиковать

Общество
Депутат Хинштейн несколько дней хранит молчание по инициативе запрета чиновникам шиковать

Многие народные избранники считают недопустимым для чиновников в настоящее время выезжать за рубеж на отдых. Между тем свою позицию по этому вопросу, по всей видимости, предпочитает хранить в секрете депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Редакция ФАН на протяжении нескольких дней пыталась связаться с политическим деятелем, чтобы узнать его мнение об активно обсуждаемой в Сети инициативе запретить чиновникам выезжать за границу на отдых на фоне проведения специальной военной операции. К сожалению, при попытке дозвониться до депутата Государственной думы в телефонной трубке сотрудники издания слышат лишь одни гудки. Не стало выходом и решение установить связь с народным избранником посредством мессенджеров. Впрочем, что касается этого варианта, здесь есть один примечательный момент.

Депутат Хинштейн несколько дней хранит молчание по инициативе запрета чиновникам шиковать

Сообщение с указанием названия издания, сути вопроса и просьбой поделиться по нему своим мнением все же были прочитаны. Однако ответа — ни текстовым, ни аудиосообщением — так и не последовало. Федеральное агентство новостей даже не было удостоено народным избранником указания какой-либо причины отсутствия отклика по остро обсуждаемому в Сети вопросу.

Между тем, интернет-пользователи отмечают, что манера некоторых чиновников выставлять на показ свое материальное благополучие может привести к деморализации и расколу российского общества. Такой же точки зрения придерживаются и многие народные избранники, с которыми ФАН удалось побеседовать.

Депутат Хинштейн несколько дней хранит молчание по инициативе запрета чиновникам шиковать

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с ФАН поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать на отдых за границу в период СВО. По мнению собеседника, демонстрация роскошной жизни госслужащими угрожает единству нашей страны.
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