Депутат Хинштейн несколько дней хранит молчание по инициативе запрета чиновникам шиковать

Редакция ФАН на протяжении нескольких дней пыталась связаться с политическим деятелем, чтобы узнать его мнение об активно обсуждаемой в Сети инициативе запретить чиновникам выезжать за границу на отдых на фоне проведения специальной военной операции. К сожалению, при попытке дозвониться до депутата Государственной думы в телефонной трубке сотрудники издания слышат лишь одни гудки. Не стало выходом и решение установить связь с народным избранником посредством мессенджеров. Впрочем, что касается этого варианта, здесь есть один примечательный момент.