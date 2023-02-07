Три человека стали жертвами ДТП в Пензенской области

По данным ведомства, ранним утром на автотрассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе автомобиль «Лада Веста» врезался в грузовик «Вольво» с полуприцепом. В результате погиб водитель легковушки и два его пассажира, сообщает «Пенза-Обзор».