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Три человека стали жертвами ДТП в Пензенской области

Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП в Пензенской области

Сотрудники УГИБДД России по Пензенской области расследуют обстоятельства смертельного ДТП.

По данным ведомства, ранним утром на автотрассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе автомобиль «Лада Веста» врезался в грузовик «Вольво» с полуприцепом. В результате погиб водитель легковушки и два его пассажира, сообщает «Пенза-Обзор».

Отмечается, что водитель грузовика не пострадал. К нему у сотрудников регионального ГИБДД претензий не возникло. Вероятным виновником ДТП был погибший водитель легковушки, не справившийся с управлением машины. Расследование продолжается.
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