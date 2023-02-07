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Бывший депутат Худяков считает, что актеру Назарову осталось не больше месяца на свободе

Общество
Бывший депутат Худяков считает, что актеру Назарову осталось не больше месяца на свободе

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров скоро станет фигурантом уголовного дела и попадет в тюрьму. Таким прогнозом поделился бывший депутат Госдумы Роман Худяков.

Экс-парламентарий обратил внимание, что актер поступает очень недальновидно, поскольку записывает и выкладывает антироссийские песенки и стишки из России. Некоторые коллеги Назарова сначала уезжают и только из-за границы начинают критиковать Россию и российскую армию, напомнил политик. Звезду «Кухни» же ждет наказание, уверен Худяков.

«Актеру Дмитрию Назарову на свободе осталось не больше месяца. Потом мы увидим его только за решеткой и в зале суда», — написал бывший депутат в Telegram-канале.

Политик рассказал, что скоро Назаров отправляется за рубеж с русофобской концертной программой. Оставаться за границей актер не собирается и после всего пяти выступлений вернется в Россию, сообщил экс-парламентарий.

Худяков уверен, что артиста задержат если не в аэропорту, то позже. Назаров наговорил на несколько статей УК, в том числе на статью о дискредитации ВС РФ, убежден бывший депутат. Актеру могут дать восемь–девять лет лишения свободы, полагает политик.
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