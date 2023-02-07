Бывший депутат Худяков считает, что актеру Назарову осталось не больше месяца на свободе

Худяков уверен, что артиста задержат если не в аэропорту, то позже. Назаров наговорил на несколько статей УК, в том числе на статью о дискредитации ВС РФ, убежден бывший депутат. Актеру могут дать восемь–девять лет лишения свободы, полагает политик.