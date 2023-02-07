Бывший депутат Худяков считает, что актеру Назарову осталось не больше месяца на свободе

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров скоро станет фигурантом уголовного дела и попадет в тюрьму. Таким прогнозом поделился бывший депутат Госдумы Роман Худяков.
Экс-парламентарий обратил внимание, что актер поступает очень недальновидно, поскольку записывает и выкладывает антироссийские песенки и стишки из России. Некоторые коллеги Назарова сначала уезжают и только из-за границы начинают критиковать Россию и российскую армию, напомнил политик. Звезду «Кухни» же ждет наказание, уверен Худяков.
«Актеру Дмитрию Назарову на свободе осталось не больше месяца. Потом мы увидим его только за решеткой и в зале суда», — написал бывший депутат в Telegram-канале.
Политик рассказал, что скоро Назаров отправляется за рубеж с русофобской концертной программой. Оставаться за границей актер не собирается и после всего пяти выступлений вернется в Россию, сообщил экс-парламентарий.
Худяков уверен, что артиста задержат если не в аэропорту, то позже. Назаров наговорил на несколько статей УК, в том числе на статью о дискредитации ВС РФ, убежден бывший депутат. Актеру могут дать восемь–девять лет лишения свободы, полагает политик.