Несмотря на то, что привносит лишь небольшую часть поставок техники для ВСУ, Великобритания является непримиримым «ястребом» в «украинском вопросе» на континенте. В британском Парламенте уже выдвинули свое видение будущего страны на международной арене. Пока внимание Соединенных Штатов переключено на внутреннюю политику, Великобритания может возглавить антироссийскую группировку стран и объединить позиции Запада по эскалации украинского конфликта.