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«ФАН повсюду»: чего хочет Великобритания

Весь мир
«ФАН повсюду»: чего хочет Великобритания

Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает о внешней политике Великобритании.

Несмотря на то, что привносит лишь небольшую часть поставок техники для ВСУ, Великобритания является непримиримым «ястребом» в «украинском вопросе» на континенте. В британском Парламенте уже выдвинули свое видение будущего страны на международной арене. Пока внимание Соединенных Штатов переключено на внутреннюю политику, Великобритания может возглавить антироссийскую группировку стран и объединить позиции Запада по эскалации украинского конфликта.

Помимо требований к России, в английском парламенте выступают с притязаниями на Индо-Тихоокеанский регион, в чем помимо Австралии и Японии королевству должна помочь и бывшая колония Индия, где приветствовали в СМИ избрание на пост премьер-министра Риши Сунака.

О потенциальных направлениях развития внешней политики Великобритании — в новом подкасте «ФАН повсюду» с автором Telegram-канала «Старушка Англия» https://t.me/oldGBR.

Также в выпуске:

— обсудим роль Великобритании в формировании архитектуры международной безопасности;

— поговорим о том, как под прикрытием зерновой сделки Британия планирует завести в Черное море свой флот;

— оценим взаимодействие Лондона и Варшавы для снабжения ВСУ боеприпасами;

— проследим ухудшение отношений с Китаем и меры Лондона по сдерживанию Пекина;

— поговорим о работе британских структур пропаганды в странах бывшего Советского Союза.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, а также в мобильных приложениях.
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