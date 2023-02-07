Прохор Шаляпин исключил из завещания близких родственников

Певец Прохор Шаляпин признался, что уже позаботился о своем наследстве. 39-летний исполнитель составил завещание, но вычеркнул из него близких родственников.
Шаляпин признался, что составлять завещание было неприятно. Однако артист понимал, что не хочет отдавать свое наследство своему дяде и двоюродному брату. В случае смерти певца и его матери имущество перейдет именно к этим родственникам. Конфликт между ними возник давно из-за квартирного вопроса.
«Бабушкина и дедушкина квартира, которая выдавалась в советские годы на мою маму, ее брата и родителей, на четверых, заграбастал ее брат матери. И они очень из-за этого поругались», — рассказал Шаляпин в программе Пятого канала «Светская хроника».
Недавно исполнитель осознал, что родственники могут получить его наследство, поэтому решил составить завещание. У двоюродного брата трое детей, но Шаляпину все равно, как он живет. Певец не отрицает, что может изменить завещание, например, если станет отцом, но пока он не планирует вступать в брак.