Прохор Шаляпин исключил из завещания близких родственников

Недавно исполнитель осознал, что родственники могут получить его наследство, поэтому решил составить завещание. У двоюродного брата трое детей, но Шаляпину все равно, как он живет. Певец не отрицает, что может изменить завещание, например, если станет отцом, но пока он не планирует вступать в брак.