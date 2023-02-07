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Шри-Ланка подтвердила переговоры с Россией по возведению АЭС малой мощности

Экономика
Шри-Ланка подтвердила переговоры с Россией по возведению АЭС малой мощности

Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о строительстве АЭС малой мощности. В южноазиатском государстве ожидают приезда представителей компании «Росатом», сообщила в интервью РИА Новости посол в Москве Джанита Лиянаге.

По ее словам, «Росатом» все еще выражает готовность возвести на Шри-Ланке атомную станцию, проект которой уже рассматривается сторонами. Дипломат выразила надежду н успешный исход диалога.

Лиянаге призвала российский бизнес наращивать инвестиции в Шри-Ланку. Соответствующее обсуждение с предпринимателями из России, в частности представляющими строительную отрасль, тоже ведется. Открытие филиалов в республике даст много возможностей, добавила она.
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