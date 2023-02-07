Шри-Ланка подтвердила переговоры с Россией по возведению АЭС малой мощности

Лиянаге призвала российский бизнес наращивать инвестиции в Шри-Ланку. Соответствующее обсуждение с предпринимателями из России, в частности представляющими строительную отрасль, тоже ведется. Открытие филиалов в республике даст много возможностей, добавила она.