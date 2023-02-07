Россиянкам назвали возможные подарки мужчинам на День всех влюбленных

День святого Валентина празднуют в России не все, но во многих семьях 14 февраля стараются радовать друг друга подарками. Эксперты дали рекомендации тем, кто хочет порадовать своего мужчину в этот день, но еще не определился с выбором подарка.
Как пишет сетевое издание «Центр деловой информации», мужчины, как правило, любят носить аксессуары, тем более, если их подарила возлюбленная. Однако подобный подарок необходимо выбирать, учитывая интересы и стиль конкретного субъекта, отмечают специалисты.
По словам аналитиков, многие обрадуются съедобному подарку, зная вкусы партнера, ему легко будет угодить. Кроме того, можно подарить что-то теплое и уютное, например, свитер или тапочки. Поскольку зима закончится еще не скоро, то такой подарок будет весьма актуальным.
Также профессионалы советуют выбрать в качестве подарка сертификат на квест или шоу, исходя из предпочтений одариваемого лица. Помимо этого, подарком, которому будет рад любой мужчина, эксперты назвали заботу о возлюбленном и порекомендовали организовать ужин при свечах.