Илон Маск поддержал мнение генсека ООН о риске эскалации украинского кризиса

Острая фаза украинского кризиса действительно угрожает всему миру, сообщил американский миллиардер и изобретатель Илон Маск после предостережения генсека ООН Антониу Гутерреша о риске эскалации этого конфликта.
Маск поддержал мнение генерального секретаря ООН в Twitter.
«Большинство не замечают опасности», — подчеркнул владелец компании SpaceX.
Во время своего недавнего выступления Антониу Гутерреш сообщил, что «мир скатывается к более широкомасштабной войне» и призвал как можно скорее урегулировать украинский кризис путем переговоров.
Ранее телеканал «360» рассказал о посещении делегацией ООН пункта временного пребывания жителей Донбасса под Волоколамском.