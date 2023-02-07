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Илон Маск поддержал мнение генсека ООН о риске эскалации украинского кризиса

Армия
Илон Маск поддержал мнение генсека ООН о риске эскалации украинского кризиса

Острая фаза украинского кризиса действительно угрожает всему миру, сообщил американский миллиардер и изобретатель Илон Маск после предостережения генсека ООН Антониу Гутерреша о риске эскалации этого конфликта.

Маск поддержал мнение генерального секретаря ООН в Twitter.

«Большинство не замечают опасности», — подчеркнул владелец компании SpaceX.

Во время своего недавнего выступления Антониу Гутерреш сообщил, что «мир скатывается к более широкомасштабной войне» и призвал как можно скорее урегулировать украинский кризис путем переговоров.

Ранее телеканал «360» рассказал о посещении делегацией ООН пункта временного пребывания жителей Донбасса под Волоколамском.
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