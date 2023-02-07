Проклова с трудом передвигается после перелома ноги

Актриса Елена Проклова передвигается с трудом после перелома ноги. Звезда отечественного кино вынуждена ходить с палочкой.
Артистка опубликовала в соцсетях видео, снятое в номере отеля в Волгограде. На кадрах видно, что сломавшей ногу актрисе трудно ходить. Проклова перемещалась по комнате, опираясь на палочку. При этом на видео заметно, что звезда кино не унывает и пребывает в хорошем расположении духа.
Напомним, артистка сломала ногу на репетиции во время гастролей в Крыму. Проклова говорила, что отыграла спектакль и только на следующий день обратилась к врачам. Несмотря на травму, актриса не стала прерывать гастроли и продолжила выступать на сцене.
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