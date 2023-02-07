Проклова с трудом передвигается после перелома ноги

Артистка опубликовала в соцсетях видео, снятое в номере отеля в Волгограде. На кадрах видно, что сломавшей ногу актрисе трудно ходить. Проклова перемещалась по комнате, опираясь на палочку. При этом на видео заметно, что звезда кино не унывает и пребывает в хорошем расположении духа.