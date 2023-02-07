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СК завершил расследование дела ректора КФУ Гафурова об убийстве депутата в 1999 году

Происшествия
СК завершил расследование дела ректора КФУ Гафурова об убийстве депутата в 1999 году

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров может вскоре предстать перед судом. СК завершил расследование уголовного дела о причастности обвиняемого к заказному убийству, сообщило издание «Коммерсантъ».

Правоохранители считают, что ректор выступал подстрекателем. Одной из жертв стал предприниматель и депутат. С ним расправились в Москве в августе 1999 года. Мужчина находился на стоянке возле рынка на территории спорткомплекса ЦСКА. Киллер поджидал жертву в машине. Он выскочил из салона и при свидетелях расстрелял потерпевшего из пистолета.
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