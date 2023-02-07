СК завершил расследование дела ректора КФУ Гафурова об убийстве депутата в 1999 году

Правоохранители считают, что ректор выступал подстрекателем. Одной из жертв стал предприниматель и депутат. С ним расправились в Москве в августе 1999 года. Мужчина находился на стоянке возле рынка на территории спорткомплекса ЦСКА. Киллер поджидал жертву в машине. Он выскочил из салона и при свидетелях расстрелял потерпевшего из пистолета.