Захарова усомнилась в адекватности Борреля после слов о запрете российских СМИ в Европе

Заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля содержат «оттенки неадекватности». На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идет о позиции чиновника в отношении запретов некоторых российских СМИ на европейской территории. По мнению Борреля, это якобы является актом «защиты свободы слова».
«Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности», — ответила на это Захарова, опубликовав пост в личном Telegram-канале.
Ранее лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо поставил под сомнение тот факт, что ЕС можно называть содружеством мирных государств. По словам политика, на авторитет объединения негативно повлияло его вмешательство в конфликт на Украине.