Часть жителей Тутаева осталась без отопления и горячей воды по вине кота

Жители города Тутаев (Ярославская область) обсуждают в сообществе «Типичный Тутаев» коммунальную аварию.
По словам тутаевцев, несколько домов на правобережном участке города лишились части отопления и горячей воды, так как на котельной произошла авария. Утверждается, что ее спровоцировал бездомный кот, который проник в помещение с высоковольтным оборудованием и вызвал короткое замыкание, сообщает «ГОРОД».
В результате один из котлов и насос вышли из строя, так как сработала автоматическая защиты электросети. Неисправность была довольно оперативно устранена работниками коммунальных служб, а вот животное спасти не удалось.