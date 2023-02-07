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Часть жителей Тутаева осталась без отопления и горячей воды по вине кота

Происшествия
Часть жителей Тутаева осталась без отопления и горячей воды по вине кота

Жители города Тутаев (Ярославская область) обсуждают в сообществе «Типичный Тутаев» коммунальную аварию.

По словам тутаевцев, несколько домов на правобережном участке города лишились части отопления и горячей воды, так как на котельной произошла авария. Утверждается, что ее спровоцировал бездомный кот, который проник в помещение с высоковольтным оборудованием и вызвал короткое замыкание, сообщает «ГОРОД».

В результате один из котлов и насос вышли из строя, так как сработала автоматическая защиты электросети. Неисправность была довольно оперативно устранена работниками коммунальных служб, а вот животное спасти не удалось.
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