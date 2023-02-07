Часть жителей Тутаева осталась без отопления и горячей воды по вине кота

По словам тутаевцев, несколько домов на правобережном участке города лишились части отопления и горячей воды, так как на котельной произошла авария. Утверждается, что ее спровоцировал бездомный кот, который проник в помещение с высоковольтным оборудованием и вызвал короткое замыкание, сообщает «ГОРОД».