Юные футболисты из Донецка продолжают тренировки, несмотря на регулярные обстрелы города

Донецкий футбольный клуб проводит тренировки для самых маленьких воспитанников. Юные футболисты признаются, что прилеты не мешают им оттачивать профессиональные навыки. Большинство воспитанников секции занимаются уже порядка пяти-шести лет.
Мама одного из маленьких спортсменов Оксана Русалим отметила, что часто ребятам тяжело играть из-за отсутствия нормальных полей, так как имеющиеся обстреливают ВСУ.
«Играем вопреки и очень тяжело, потому что нет тренировочных мест. Те поля, которые есть, все обстреливаются. Туда тяжело возить наших деток. Хотелось бы, чтобы мальчики развивались и показывали себя и для нас, и для нашей республики», — рассказал она.
Женщина добавила, что тренироваться в подобных условиях тяжело не только для детей, но и для их родителей. Однако юные спортсмены вместе с тренером сдаваться не намерены: они собираются достигнуть еще больших успехов вопреки всему.