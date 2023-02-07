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Юные футболисты из Донецка продолжают тренировки, несмотря на регулярные обстрелы города

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Донецкий футбольный клуб проводит тренировки для самых маленьких воспитанников. Юные футболисты признаются, что прилеты не мешают им оттачивать профессиональные навыки. Большинство воспитанников секции занимаются уже порядка пяти-шести лет.

Мама одного из маленьких спортсменов Оксана Русалим отметила, что часто ребятам тяжело играть из-за отсутствия нормальных полей, так как имеющиеся обстреливают ВСУ.

«Играем вопреки и очень тяжело, потому что нет тренировочных мест. Те поля, которые есть, все обстреливаются. Туда тяжело возить наших деток. Хотелось бы, чтобы мальчики развивались и показывали себя и для нас, и для нашей республики», — рассказал она.

Женщина добавила, что тренироваться в подобных условиях тяжело не только для детей, но и для их родителей. Однако юные спортсмены вместе с тренером сдаваться не намерены: они собираются достигнуть еще больших успехов вопреки всему.

Юные футболисты из Донецка продолжают тренировки, несмотря на регулярные обстрелы города
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