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Bloomberg: США боятся отправлять свои войска на Украину из страха перед «гневом Путина»

Армия
Bloomberg: США боятся отправлять свои войска на Украину из страха перед «гневом Путина»

США и другие страны НАТО боятся отправлять своих военных на линию фронта на Украине из страха перед гневом Кремля, считают обозреватели издания Bloomberg.

Авторы материала подчеркнули, что если в начале спецоперации США оказывали помощь Украине из опасения перед «российской ядерной эскалацией», то сейчас Вашингтон помогает Киеву из страха перед затяжным кризисом. Но у этой помощи есть границы.

«Американский президент Джо Байден отказывается отправлять на линию фронта свои войска, не желая еще больше гневить Путина», — высказались в Bloomberg.

Обозреватели считают, что помощь Запада не означает, что Украину поддержат, если та захочет «возвратить» Донбасс и Крым.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ есть что противопоставить западным танкам на Украине и пригрозил «жестким ответом» всем участникам «необъявленной войны» против России, передает телеканал «360».
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