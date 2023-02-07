Bloomberg: США боятся отправлять свои войска на Украину из страха перед «гневом Путина»

США и другие страны НАТО боятся отправлять своих военных на линию фронта на Украине из страха перед гневом Кремля, считают обозреватели издания Bloomberg.
Авторы материала подчеркнули, что если в начале спецоперации США оказывали помощь Украине из опасения перед «российской ядерной эскалацией», то сейчас Вашингтон помогает Киеву из страха перед затяжным кризисом. Но у этой помощи есть границы.
«Американский президент Джо Байден отказывается отправлять на линию фронта свои войска, не желая еще больше гневить Путина», — высказались в Bloomberg.
Обозреватели считают, что помощь Запада не означает, что Украину поддержат, если та захочет «возвратить» Донбасс и Крым.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ есть что противопоставить западным танкам на Украине и пригрозил «жестким ответом» всем участникам «необъявленной войны» против России, передает телеканал «360».