Посещаемость торговых центров в российских регионах начала расти

Показатель «1С-Рарус Индекс» (отражает количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) по итогам первого месяца года превысил уровень января 2022 года на 4,7%, к аналогичному периоду 2021 года он вырос на 4,8%, свидетельствуют данные аналитиков «1С-Рарус». Положительные значения трафика наблюдались в Санкт-Петербурге, где индекс поднялся на 8%, а также в Подмосковье — увеличение на 0,7% год к году.