Посещаемость торговых центров в российских регионах начала расти

Небольшие торговые центры в регионах России в январе отметили тренд на рост посещаемости. Однако в Москве динамика трафика остается отрицательной, пишет «Коммерсантъ».
Показатель «1С-Рарус Индекс» (отражает количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) по итогам первого месяца года превысил уровень января 2022 года на 4,7%, к аналогичному периоду 2021 года он вырос на 4,8%, свидетельствуют данные аналитиков «1С-Рарус». Положительные значения трафика наблюдались в Санкт-Петербурге, где индекс поднялся на 8%, а также в Подмосковье — увеличение на 0,7% год к году.
По словам руководителя отдела систем подсчета потребителей «1С-Рарус» Евгения Дмитриева, позитивная динамика обусловлена постепенной адаптацией рынка, замещением ушедших арендаторов и частичным восстановлением потребительской активности. В Северной столице положительным фактором стал растущий турпоток, добавил он.
В регионах также продолжается строительство торговых центров и введение их эксплуатацию. Так, в Нижневартовске скоро должен открыться новый торгово-спортивный центр рядом с Комсомольским озером, пишет INFOX.