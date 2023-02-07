МЧС России объявило штормовое предупреждение в Крыму

В Керчи была приостановлена работа паромной переправы. Начиная с вечера 5 февраля паромы не выполнили ни одного рейса. Порывы ветра в проливе достигают 15 метров в секунду. В «Морской дирекции» спрогнозировали, что запуск переправы произойдет как минимум в пятницу.