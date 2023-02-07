МЧС России объявило штормовое предупреждение в Крыму

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено в Крыму, сообщили в МЧС России. ФАН рассказывает о ситуации на полуострове.
В Керчи была приостановлена работа паромной переправы. Начиная с вечера 5 февраля паромы не выполнили ни одного рейса. Порывы ветра в проливе достигают 15 метров в секунду. В «Морской дирекции» спрогнозировали, что запуск переправы произойдет как минимум в пятницу.
В накопителе «аэропорт Керчь» уже развернуты палатки для обогрева и работает полевая кухня с бесплатным горячим чаем и кофе. Городские власти оказывают помощь с транспортом для водителей, чтобы съездить в магазины и по другим нуждам.
В МЧС подчеркнули, что штормовое предупреждение в Крыму объявлено на 8 февраля. Все объекты жизнеобеспечения на полуострове функционируют в штатном режиме. Однако спасатели призвали автомобилистов соблюдать меры предосторожности и следить за изменениями погодных условий.
Сотрудники МЧС также оказывают помощь гражданам, пострадавшим в районах Ангарского перевала и плато Ай-Петри. Уточняется, что люди получили травмы во время катания на кустарных приспособлениях и тюбингах.
По данным метеорологов, 8 февраля в Крыму ожидаются снег, метель, гололедица и сильная изморозь в горах. Порывы ветра при этом могут усилиться до 25 м/с.