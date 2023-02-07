Автоэксперт Баканов объяснил, как некачественное лобовое стекло может привести к пожару

Эксперт добавил, что некачественные тонкие лобовые стекла обычно не выдерживают нагрузок и трескаются. Кроме того, на стекле плохого качества может появляться больше бликов от солнца, а ночью через такое лобовое плохо видно дорогу, подытожил специалист.