Автоэксперт Баканов объяснил, как некачественное лобовое стекло может привести к пожару

Неоригинальное и некачественное лобовое стекло может стать причиной пожара в машине. Об этом предупредил автомобильный эксперт Петр Баканов.
По словам специалиста, зачастую некачественные лобовые стекла пропускают воду во время дождя. При этом многие электронные блоки, в том числе блок управления двигателем, нередко размещают возле моторного щита или внутри передней панели, обратил внимание Баканов.
«Если лобовое стекло было заменено на кривое, со временем в районе дефекта, где герметик соединен с кузовом, образуется протечка, и вода во время дождя начнет капать на электронные компоненты или проводку», — объяснил автоэксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Автовладелец даже не узнает об этой проблеме, продолжил специалист. Но результатом такой протечки может стать короткое замыкание и пожар, предупредил Баканов.
Эксперт добавил, что некачественные тонкие лобовые стекла обычно не выдерживают нагрузок и трескаются. Кроме того, на стекле плохого качества может появляться больше бликов от солнца, а ночью через такое лобовое плохо видно дорогу, подытожил специалист.