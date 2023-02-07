CNN сообщил об учениях НАТО с танками Leopard 2 в 160 километрах от российской границы

Армейские подразделения стран-участниц НАТО провели военные учения с танками Leopard 2 в 160 километрах от границы России на территории Эстонии. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNN.
В маневрах Североатлантического альянса были задействованы военнослужащие США, Франции, Великобритании, Дании и Эстонии, при этом отрабатывалось боевое применение танков Leopard 2 в зимних условиях, отметили репортеры CNN.
Ранее стало известно, что страны НАТО собираются поставить киевскому режиму более 100 танков Leopard различных модификаций.