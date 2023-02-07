Жительница Набережных Челнов оказалась в Турции во время землетрясения

Блогер из Набережных Челнов Лилия Кобоева поделилась своими впечатлениями от удара стихии в Турции.
Проводящая свой отпуск на территории Турции в пригороде Анталии, Кобоева на себе почувствовала, что значит оказаться заложницей свирепой стихии, которая рушит все на своем пути. Правда, Кобоевой повезло, так как землетрясение нанесло главный удар по другим турецким провинциям, сообщают «Челнинские известия».
Тем не менее, по словам Кобоевой, она не могла уснуть, так как комнату качало, будто корабль в штормовом море. Утром последовало предупреждение о новых подземных толчках. В итоге она уже купила авиабилет, чтобы поскорее вернуться в Россию.