Политик Вострецов рассказал о «священной миссии» России на Украине

Он выразил уверенность, что официальному Вашингтону «не дает покоя англосаксонская колонизаторская кровь». Американские власти, заходя на стороннюю территорию, хотят воспользоваться ее ресурсами. Жизни и инфраструктура, по словам политика, не имеют для них значения.