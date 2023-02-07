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Политик Вострецов рассказал о «священной миссии» России на Украине

Политика
Политик Вострецов рассказал о «священной миссии» России на Украине

Суть конфликта на Украине не заключается в порабощении народа силами США. Так считает руководитель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Он выразил уверенность, что официальному Вашингтону «не дает покоя англосаксонская колонизаторская кровь». Американские власти, заходя на стороннюю территорию, хотят воспользоваться ее ресурсами. Жизни и инфраструктура, по словам политика, не имеют для них значения.

«Суть конфликта на Украине, в отличие от Вьетнама, Кореи, Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана, — это не порабощение и покорение народов или навязывание им своей модели развития. Это священная миссия защиты от фашистского зла и освобождения от этого гнета наших соотечественников...» — объяснил Вострецов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал понять, что «корейский сценарий» оказался для Украины не более чем «хотелками». Тем не менее Киев приблизился к признанию собственного положения, передала Национальная служба новостей.
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