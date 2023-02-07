Жители ЦАР поблагодарили президента республики за развитие столичной инфраструктуры

Банги, 7 февраля. Жители Центральноафриканской Республики поблагодарили президента Фостен-Арканжа Туадера за качественную реализацию проектов по развитию социальной инфраструктуры в столице.
Власти ЦАР построили несколько школ, больниц, учебных профессиональных центров и восстановили ряд трасс. Население выразило признательность главе государства, политика которого обеспечила модернизацию старых и создание новых объектов для улучшения уровня жизни граждан.
«Мы очень рады развитию общественной инфраструктуры, которая позволит нашим детям получить качественное образование и обеспечит жителям полноценный доступ к медицинским услугам. Я надеюсь, что правительство продолжит держать курс на совершенствование Центральноафриканской Республики», — заявил один из жителей страны.
Ранее молодежь ЦАР организовала проект Agrishop-RCA, который направлен на модернизацию национального сельского хозяйства. По словам создателей инициативы, цифровая трансформация отрасли поможет решить основные проблемы продовольственного сектора.
Она повысит доступность рынков сбыта и расширит их функциональные возможности. Кроме того, программа позволит экономить большое количество ресурсов, что повышает ее эффективность как с точки зрения сохранения материалов, так и защиты окружающей среды.